Présent au sein de la majorité gouvernementale et fervent défenseur d’une dépollution du parc automobile belge, le groupe Ecolo se positionnera logiquement en faveur du projet de loi, ce mercredi après-midi. "Ce n’est plus qu’une formalité, confie le chef de groupe Ecolo à la Chambre, Gilles Vanden Burre. Nous soutenons totalement ce projet qui vise à améliorer la qualité de l’air en Belgique via une diminution du CO2 et du NOx dans l’atmosphère. D’autant plus alors que l’on observe une augmentation de cyclistes qui, malheureusement, doivent respirer cet air vicié."

