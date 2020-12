© "Money Suburb" via Creative Commons

21,4 milliards d’euros, voilà le montant total qui est arrivé dans les caisses de l’Etat en taxes et accises sur les véhicules motorisés. C’est une augmentation substantielle de quelque 851 millions d’euros par rapport à l’exercice précédent.

La Febiac détaille un peu plus la répartition de ce montant record. On y apprend ainsi que la TVA sur la vente de voitures neuves s’est chiffrée à 1,6 milliards d’euros tandis que la TVA sur le commerce de pièces et accessoires a contribué à hauteur de 5,1 milliards d’euros au budget fédéral.

Indirectement cette fois, les accises sur le carburant ont rapporté à elles seules plus de 6 milliards d’euros, tandis que la TVA sur ces mêmes carburants s’est chiffrée à 2,6 milliards.

Il va sans dire que ces montants contribuent à l’ensemble des services financés par le Fédéral. Certains feraient sans doute bien de s’en souvenir avant de vouloir se passer de la voiture.