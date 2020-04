Confinement et fermetures des commerces obligent les entreprises à innover pour continuer à fournir leurs clients. La société belge Cardoen, spécialiste des voitures neuves et d’occasion, propose désormais de livrer les véhicules des acheteurs directement chez eux !

Fidèle à son slogan « Le supermarché de l’auto », Cardoen a décidé de calquer ses canaux de vente sur ceux des supermarchés d’alimentation. Puisque les mesures pour enrayer la propagation du Covid-19 ne permettent plus de recevoir les clients en concession, l’entreprise belge permet aux acheteurs dont le véhicule est en ordre de papiers, de plaque et de paiement de prendre possession de leur voiture en respectant les conditions d’hygiène et de distanciation sociale responsables. Un service gratuit !

Concrètement les voitures sont déposées devant le domicile du client, et un employé se charge de désinfecter la voiture et la clé de contact. L’acheteur est ensuite invité à faire connaissance avec son nouveau véhicule et ses options via une vidéoconférence d’environ une heure. 60 voitures auraient déjà été livrées par ce biais selon Cardoen, qui prévoit d’en livrer un total de 150.

Un peu de patience

Les heureux propriétaires devront toutefois patienter avant de profiter de longues balades au volant de leur nouveau bolide puisque, rappelons-le, seuls les déplacements indispensables sont autorisés jusqu’à nouvel ordre.