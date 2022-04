Référence dans le Hainaut depuis plus de 60 ans, le groupe familial Louyet s’est développé jusqu’à devenir un acteur majeur dans le secteur de l’automobile et de la moto en Belgique.

Représentant des marques iconiques telles que BMW, MINI, BMW Motorrad et Zero Motorcycle, le groupe a récemment repris une partie des activités du groupe Ginion, intégrant ainsi les deux marques britanniques McLaren et Rolls-Royce, ainsi que Pininfarina.

Groupe automobile de taille

Depuis cette intégration, Louyet Group compte désormais 22 points de vente répartis sur les provinces de Bruxelles, du Brabant flamand, du Brabant wallon, de Namur et du Hainaut, où se trouvent ses racines.

Employant 550 personnes, il représente à lui seul une vente annuelle de quelque 8 500 voitures neuves, 1 600 voitures d’occasion et 600 motos.

L’intégration des activités de Ginion est pour le groupe Louyet une opportunité d’assoir sa croissance en faisant converger les forces des diverses équipes au sein d’une vision et d’une stratégie commune soutenue par Laurent Louyet, le CEO du groupe plus que jamais présent aux côtés de ses collaborateurs.

« La communication entre les entités est très ouverte, de sorte à valoriser l’expertise de chacun au bénéfice des collaborateurs, mais aussi des clients bien entendu. L’avantage de faire partie d’un tel groupe est d’offrir une uniformité de services qui repose, entre autres, sur une vision commune et une gestion centralisée des compétences et des stocks » explique Anne Potemans, Responsable Marketing du groupe.

Pleins feux sur l’électromobilité

Louyet Group anticipe également les défis de la mobilité de demain en proposant une offre diversifiée de véhicules écologiques, qualitatifs et fiscalement intéressants, tout en mettant l’accent sur les conseils et les services associés à ce type de motorisation. Le groupe entend ainsi réussir le virage de l’électromobilité, tout en conservant son esprit familial.

À l’instar des marques BMW et Mini dont Louyet avait déjà l’expertise, Rolls-Royce se focalise aussi sur l’électrification et s’intègre donc dans la stratégie actuelle du groupe. Une stratégie qui porte sur les motos également, puisqu'il est distributeur de la marque Zero Motorcycles qui complète parfaitement la gamme de motos BMW Motorrad.

Enfin, l’intégration de McLaren Brussels et Pininfarina — ambassadrice des électro-sportives de luxe — confirme la passion du Groupe Louyet et de tous ces membres pour l’automobile.

Pour plus d’informations, consultez le site web du groupe louyet.be