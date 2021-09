Tout amateur de cyclisme qui se respecte attend évidemment avec impatience le Championnat du monde de cyclisme qui se déroulera cette année en Belgique. C’est Louvain qui accueillera la finale de la course sur route. Nous sommes montés à bord de la ŠKODA OCTAVIA COMBI de Maxim Pirard (24) afin de découvrir avec lui le parcours. Selon l’ultra coureur cycliste et champion du monde de Gran Fondo, « ce sera vraiment une course au finish ».

Les coureurs prendront le départ à Anvers pour se rendre à Louvain où les attendent deux circuits locaux des plus exigeants. Habituellement, la finale d'une Coupe du monde se dispute sur un seul circuit local, mais afin de rendre la compétition plus attrayante, cette édition en comptera deux. Le circuit local de Louvain traverse le centre de la ville, alors que le circuit Flandrien dans la Druivenstreek offrira au peloton quelques pentes dont le pourcentage peut atteindre jusqu'à 18 %. Maxim Pirard (24) est parti en repérage et se fait un plaisir de partager ses découvertes à l’occasion d’un entretien au Specialized Experience Leuven, le magasin de vélo temporaire de la Bondgenotenlaan, où passeront également les coureurs durant le Championnat du monde.

Quelle portion du parcours de la Coupe du monde avez-vous couverte aujourd'hui ?

« J’ai effectué le circuit Flandrien et une partie du circuit local de Louvain. Les coureurs parcourent une première fois le circuit Flandrien, puis quatre fois le circuit local de Louvain, une deuxième fois le circuit Flandrien et enfin 2,5 fois le circuit de Louvain. Le circuit Flandrien, avec le Smeysberg, la Moskesstraat, la Bekestraat et la Veeweidestraat, sera la partie la plus difficile. Ils ont peu de temps pour récupérer entre le Smeysberg et la Moskesstraat qui sont distants de deux kilomètres à peine. Et après la Moskesstraat, il faut faire face au vent.

La succession de toutes ces petites côtes et les nombreux virages après lesquels il faut accélérer nous obligeront à y aller au finish. Je m’attends à ce que la course ne commence véritablement qu’après le premier passage sur le circuit Flandrien, et ne s’arrête plus. Les attaques vont se multiplier. Mais effectuer le circuit Flandrien en solo s’avère difficile. Il reste alors encore une belle distance à parcourir qui peut sembler un peu longue pour un seul homme. À moins que l’on ne s’appelle Remco Evenepoel (rires). »

Selon vous, quels sont les grands favoris de ce Championnat du monde ?

« Ils sont nombreux. Je m’attends à ce que Remco Evenepoel puisse faire une échappée. Lors du sprint, Wout van Aert sera de toute façon indétrônable. Je me demande qui serait en mesure de le battre au sprint ... Le français Christophe Laporte est aussi un coureur qui peut gérer un tel parcours. L’italien Matteo Trentin roule également bien. Le danois Magnus Cort Nielsen possède un excellent sprint. »

En tant qu’ultra coureur cycliste (longues distances) et coureur de Gran Fondo (courses d’amateurs, sans licence de course), vous avez déjà réalisé de belles performances. Quelles sont celles dont vous êtes le plus fier ?

« L’année passée, j’ai littéralement fait le tour de la Flandre : 1 002 kilomètres. Cela a suscité beaucoup de réactions positives, notamment sur Instagram. Les gens ont trouvé cela dingue et m’ont remercié, car je les avais inspirés à abattre également de longues distances. Ils m’ont envoyé des messages sur leur première course de cent kilomètres. Les efforts de longue durée, c’est mon point fort. Sur le parcours du Championnat du monde, je serais par exemple tout à fait prêt à mener le peloton d’Anvers à Louvain.

Quels sont vos projets sportifs à court terme ?

« Au cours des semaines à venir, je vais effectuer plusieurs Gran Fondo, avec le Championnat du monde à Sarajevo (en Bosnie-Herzégovine) en ligne de mire. J’espère pouvoir y renouveler mon titre. Un parcours relativement difficile, mais cela me va. Je ne suis pas un grimpeur pur et dur, et je dois plutôt miser sur une ascension par la force. Les épreuves de Gran Fondo’s sont très amusantes, et j’aime beaucoup l'atmosphère qui y règne. Chaque année, je constate que le niveau des Gran Fondo augmente. Aujourd'hui, le cyclotouriste moyen est un vrai maniaque, notamment en ce qui concerne la nourriture.

Ensuite, j’aimerais faire le tour de la frontière belge, mais nous parlons de 1 650 kilomètres. Je ne sais pas si c’est faisable en me limitant à quelques micro-siestes en cours de route. Mais cela me trotte déjà dans la tête. Peut-être l’année prochaine. »

ŠKODA est le partenaire automobile officiel du Championnat du monde de cyclisme ainsi que votre sponsor. Vous roulez d’ailleurs dans une nouvelle ŠKODA OCTAVIA COMBI. Que pensez-vous de cette voiture en tant que cycliste ?

« C’est une splendide voiture. Son coffre peut accueillir plus d’un vélo. J’ai déjà participé à plusieurs Gran Fondo avec mon vélo et mon vélo de rechange, sans devoir enlever de roue. Elle présente également l’avantage - pour les cyclistes - d’offrir une excellente protection contre le vent aux coureurs qui se trouvent dans son sillage (rires). Sa ligne est agréable, elle dispose de beaucoup d'espace et de nombreuses fonctions pratiques, comme le parapluie dissimulé dans la porte. Nombreux sont ceux à ignorer ce point. Lorsque je prends part à des épreuves de Gran Fondo, je parcours quand même de longues distances et le confort est important afin d’arriver en pleine forme.

