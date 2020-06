Que ceux qui déplorent la gentrification des versions du nouveau Defender disponibles jusqu’alors se réjouissent : les dignes descendants du "vrai" Land Rover arrivent !

Land Rover vient de dévoiler les variantes utilitaires de son nouveau Defender. Des déclinaisons qui tentent de rester fidèles à l’esprit d’origine du modèle avec une vitre de custode obstruée et un toit de couleur contrastante qui rappellent le hard-top des anciens modèles. C’est d’ailleurs cette appellation chère aux passionnés de vieux Land que reprennent les nouveaux venus.

© Land Rover Proposées en carrosseries courte (90) et longue (110), les Land Rover Hard Top entendent multiplier les clins d’œil au passé, avec notamment des jantes en tôle peintes non habillées, des boucliers simplifiés et, comme détaillé ci-avant, une peinture pour singer le fameux toit des modèles des années 50.