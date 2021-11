La pénurie de semi-conducteurs continue à frapper durement le marché automobile mondial. Pour faire face à la crise, et réduire autant que possible les retards de livraisons, les constructeurs sont obligés de s’adapter, et de trouver des parades. Ainsi, bon nombre d’entre eux se voient contraints de réduire les équipements de leurs véhicules et de supprimer certains d’entre eux.

Peugeot avait été l’un des premiers constructeurs impactés, revenant à des cadrans analogiques en lieu et place des compteurs numériques sur certaine 308 et 3008 dès le printemps dernier. Chez BMW, plusieurs modèles sont privés d’écran tactile. Heureusement, le constructeur avait conservé sa molette de navigation iDrive. Chez Renault, Clio et Captur et Arkana en reviennent à des rétroviseurs à réglage manuel ; le constructeur précisant toutefois que les rétros électriques seront montés gratuitement ultérieurement. Même Mercedes et Porsche se voient contraints de proposer des voitures "incomplètes" à prix réduits pour l’un, avec la promesse d’une mise à jour lorsque les composants seront à nouveau disponibles pour l’autre.

Et ces marques sont loin d’être les seules, certaines se voyant obligées de réduire la taille ou les fonctionnalités de leurs écrans ; d’autres de renoncer aux poignées de portes rétractables. Et chez Tesla donc, ce sont les ports USB qui font défaut... à la surprise des clients que le constructeur n’a pas cru bon d’informer au préalable. Ils devraient toutefois être ajoutés en décembre sur les voitures concernées.