Pour le même prix, cette exposition n’avait pas lieu ! Initialement prévue en juin juillet, son organisation a été quelque peu bousculée par la crise sanitaire qui, en toute logique, n’a pas permis aux organisateurs de se rendre en Tchéquie, d’où vient Škoda, pendant le premier confinement. Que faire ? Annuler ? Pas le genre de la maison D’Ieteren, et puis une marque automobile n’a pas 125 ans tous les ans… Postposer à 2021 ? C’était aussi manquer l’anniversaire, qui fait de Škoda, avec Mercedes-Benz, Peugeot et quelques autres, l’une des marques les plus vénérables.

© D. Bauweraerts

Finalement, une alternative en forme de compromis a été adoptée : présenter l’exposition à cheval entre décembre et janvier, pendant les vacances scolaires, durant lesquelles le magnifique musée Autoworld, au Cinquantenaire, à Bruxelles, est particulièrement fréquenté.



© D. Bauweraerts

Le premier choc, c’est le podium au pied des escaliers qui donnent accès à la mezzanine : on a devant soi une voiture de course de Formule 1 comme Maserati, Gordini ou Ferrari les concevaient dans les années cinquante, en forme de cigare hurlant. Des trois Škoda Supersport construites à partir de 1950, celle-ci est la seule survivante. Cet exemplaire unique, restauré en 2014 et parfaitement en état de rouler, est équipé d’un moteur de 1089 cc à compresseur qui développe une puissance de 120 ch pour un poids de seulement 655 kg, ce qui lui permet d’atteindre la vitesse de pointe de 170 km/h.

© D. Bauweraerts

Comme toutes les voitures issues du musée de la marque, à Mladá Boleslav, elle est venue sur ses quatre roues, moteur ronflant ! On comprend que le musée de la marque à la flèche ailée prenne un max de précautions pour laisser sortir de tels bijoux. Or, l’organisateur, l’importateur D’Ieteren, n’avait pas le choix : “Par rapport à des marques comme Porsche, on ne trouve pas beaucoup d’anciennes Škoda en Belgique”, explique Catherine Van Geel. Fondée par le regretté Roland D’Ieteren (1942-2020), la D’Ieteren Gallery vient, comme à chaque fois, en support avec une dizaine d’élégants véhicules (Popular Cabriolet 1940, Tudor Roadster 1952, Felicia Cabriolet 1961). “Mais, pour certains modèles uniques ou iconiques, nous avons dû faire appel au musée”, précise la porte-parole.

Ce qui n’était pas forcément gagné d’avance : “Pour eux, Autoworld est inconnu, ils ne connaissent pas Bruxelles. Le défi a été d’avoir la confiance de l’usine pour qu’elle nous mette une douzaine de véhicules à disposition. D’ordinaire, quand on a besoin d’une voiture du musée, il y a toujours quelqu’un de l’usine qui l’accompagne. Ce qui était irréalisable ici, pendant six semaines.”

Pari réussi donc, d’autant que “tous des ancêtres, qui, pendant la saison estivale, roulent d’habitude dans les rallyes ou participent à des manifestations à l’étranger, sont actuellement en hivernage.” La voiture que Catherine Van Geel est la plus fière d’avoir ramenée de Tchéquie ? La 1100 OHC (overhead camshaft, moteur à arbre à cames en tête) de 1957. “C’est une voiture de circuit avec une superbe ligne, il n’en reste que deux, une en Grande-Bretagne et celle-ci, du musée. Sans elle, l’exposition aurait eu moins de cachet. Les gens n’arrivent pas à croire que c’est une Škoda !”

C’est bien là tout le défi de l’exposition. Dans l’esprit du public, Škoda rime avec voiture familiale, robuste et pratique. Ce qu’elle est bien sûr, mais pas seulement. Avec la Mercedes 200d et, avant cela les Peugeot 404 et 504 Diesel, l’Octavia est longtemps passée pour une voiture de taximan. Preuve imparable de fiabilité, mais pas top en termes d’image…

Intitulée “From Past to Future”, l’exposition est là pour rectifier le tir. Sur la mezzanine d’Autoworld, à côté de la rutilante 1100 OHC et de la 130 RS de 1978, plusieurs voitures témoignent de l’activité récente de la marque tchèque en rallye.

© D. Bauweraerts

Le grand plateau central met trois choses en évidence : l’ancienneté d’une marque axée sur le luxe et l’élégance. En 1895, les fondateurs Václav Laurin et Václav Klement commencent par réparer et puis construire des vélos sous la marque Slavia, dont un exemplaire, reconstruit à l’identique, est présent à Autoworld. Puis, toujours sous l’empire austro-hongrois, les deux Václav fabriquèrent des motocyclettes avant de se lancer, en 1905, dans l’automobile, ce dont témoigne la Laurin&Klement Voiturette A, elle aussi une construction récente à l’identique.

© D. Bauweraerts

En 1925, l’entreprise des deux Václav est rachetée par le conglomérat industriel Škoda, de Pilsen, en Bohême. Oui, là où se trouve la brasserie Pilsner Urquell, à l’origine de la pils… Dès lors, Škoda fabrique des voitures économiques, qui lui permettent de traverser la Grande dépression, mais aussi de grand luxe, comme la première Superb 3000 OHV (overhead valves, moteur à soupapes en tête), limousine aux lignes aérodynamiques qui porte bien son nom.

© D. Bauweraerts

© D. Bauweraerts

Après la Deuxième guerre mondiale, dans une Tchécoslovaquie désormais sous la tutelle communiste, Škoda réalise la première Octavia, en 1959, suivie par la très bien dessinée, et déjà pratique 1000 MB à moteur arrière.

Progressive à partir de 1991, complète en 2000, la reprise par le groupe allemand Volkswagen pérennise la marque, qui se propulse dans l’avenir avec l’Enyaq électrique. En l’absence de Salon de l’Auto, l’importateur en profite bien sûr pour montrer toute la gamme disponible aujourd’hui. Le vaste tour d’horizon historique de l’exposition anniversaire montre à l’envi que les réalisations modernes ne viennent pas de nulle part : entre la Superb des années 1930 et l’actuelle, l’Octavia de la fin des années cinquante et celle de 2020, le lien est désormais fait.

Škoda made in Belgium

Les liens entre Škoda et la Belgique sont bien plus étroits qu’il n’y paraît. D’abord, peu après la reprise de l’activité industrielle, après la Deuxième Guerre mondiale, les voitures tchécoslovaques ont été importées en Belgique. Dès 1948, l’importateur Helaers engage trois Škoda 1101 aux 24 Heures de Francorchamps. Toutes à l’arrivée – vous avez dit fiabilité ? – elles remportent les trois premières places de leur catégorie, tourisme de – de 1100 cc. En un temps où le Rideau de fer ressemblait plus à un blindage de char russe T-62 qu’à un volet de devanture de magasin, les Škoda ne cessent d’arriver en Belgique. En 1956, Joseph Beherman récupère l’importation, qu’il gardera jusqu’en 1964, lorsque l’usine tchécoslovaque créera sa propre filiale. Entre-temps, via sa société CIVA à Mortsel, Beherman assemblera plus de 10 000 Škoda 440 et Octavia.

L’autre lien fondamental entre la marque à la flèche ailée et le lion belge. Lors de la reprise de Škoda en 1996, le groupe VW a envoyé Luc Donkerwolke en Tchéquie. Venant de chez Audi à Ingolstadt, le designer belge fut chargé du dessin extérieur susceptible de relancer la marque. Ce qu’il réussit parfaitement, notamment via les Octavia et Fabia, avant d’aller dessiner des Lamborghini, Seat et Bentley…

Enfin, tout en participant à diverses compétitions de rallye WRC et IRC, Škoda est engagé en Belgique depuis 2009 et François Duval. Freddy Loix a pris le relais à partir de 2010 jusqu’en 2016. Depuis 2018, Sébastien Bedoret défend les couleurs belgo-tchèques en Championnat de Belgique et dans quelques manches internationales.

Comment venir à Autoworld © D. Bauweraerts

En voiture : une fois à Bruxelles, rejoindre le Cinquantenaire via l’avenue de Tervueren.

Bus : 27, 56, 61, 80

Métro : station Mérode (Etterbeek), lignes 1 et 5.

Se renseigner

Škoda 125 Years Du 18 décembre 2020 au 24 janvier 2021. Prolongée, l’exposition Mazda 100 Years est aussi visible jusqu’au 24 janvier. Ouverture tous les jours 7/7, de 10 h à 17 h en semaine (jusqu’à 18 h en week-ends) ; Prix d’entrée au musée : adultes : 12 €, seniors : 10 €, étudiants : 9 €, Enfants 6-12 ans : 5 €. Infos visiteurs : www.autoworld.be ou +32 2 736 41 65.