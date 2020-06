Une fois n’est pas coutume : impossible de confondre cette nouvelle Audi A3 avec sa devancière. Son style est empreint du dynamisme initié avec le dernier Q3, et on retrouve donc des galbes plus marqués, des feux plus travaillés mais aussi une calandre plus étirée qui apportent un caractère visuel certain à la compacte. Mais le plus impressionnant se trouve à bord.