Gourmands en carburant les SUV ? Pas avec une motorisation hybride rechargeable comme l’Audi Q5 55 TFSI e quattro ! Sa consommation restreinte promet de belles économies à l’usage et ses rejets de CO2 contenus, de beaux avantages fiscaux.

Savez-vous que l’Audi Q5 est disponible en hybride rechargeable ? Il l’est même dans deux versions différentes, à la dénomination, il est vrai, très complexe : 50 ou 55 TFSI e quattro. La version « 50 » affiche une puissance combinée de 299 ch tandis que la « 55 » que nous avons essayée profite d’un total de 367 ch. Le moteur à essence est pourtant identique : un 2.0 litres de 252 chevaux. C’est donc la puissance totale du moteur électrique qui, combinée à la puissance du moteur à essence, varie.

© AUDI



Autonomie électrique validée

Dans les deux cas, le moteur électrique (intégré dans la boîte de vitesse automatique à 7 rapports) est capable d’entraîner le Q5 jusqu’à 135 km/h avec une puissance de 105 kW (143ch). La grande question est : sur quelle distance ? Audi annonce « Au moins 40 km ». Testé et… approuvé ! Chacun de nos déplacements (effectués hors autoroute) en mode 100% électrique a toujours compté entre 39 et 46 km. En utilisant donc cette autonomie intelligemment, en ville par exemple, ou lors de trajets domicile-bureau si ceux-ci font environ 40 km, il est réellement possible de diminuer ses émissions de CO2. Pour ce faire, il faudra aussi jouer le jeu de la recharge : comptez entre 2,5 (le Q5 hybride rechargeable accepte les charges rapides) et 7h selon le type de borne.

Calcul intelligent

Nous avons aussi tenté des trajets plus longs, de 70 km en moyenne, en passant par l’autoroute. Et à chaque fois, la consommation s’est établie entre 3 et 4 l/100 km seulement. Même la navigation embarquée permet de diminuer la consommation. Oui car une fois votre destination encodée, le système intelligent du Q5 va calculer à quel moment il doit privilégier le moteur électrique et à quel moment il doit faire appel au moteur à essence et ce, afin d’optimiser la consommation.

© AUDI



Nous conclurons donc de la sorte : bien qu’un peu lourd (les 2.105 kg se sentent au freinage), l’Audi Q5 hybride rechargeable a été très bien pensé. Ce qui porte son tarif à 55.260 € (50 TFSI e quattro) ou 61.860 € sans options pour notre modèle essayé. Précisons encore que le Q5 55 TFSI e quattro profite d’une déductibilité maximale pour les professionnels grâce à ses 46gr CO2/km en configuration de base.