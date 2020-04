Pourquoi un lac gelé ? Parce que la glisse totale est le moyen idéal de mettre à l'épreuve l'équilibre d'une voiture, et donc en conclure si oui ou non, la voiture en question sera aussi fun qu'on nous le promet. Certes, il sera plus difficile de soumettre la tenue de route à la rigueur de notre jugement. Mais pour cela, nous nous en remettons à notre expérience qui dit qu'une Audi RS, toujours équipée d'une transmission Quattro, est en général redoutable. Le Q3, que nous avons essayé dans sa forme plus sportive et discrètement musclée Sportback, ne devrait pas faire exception.



(...)