Le SUV apparaît désormais en configuration sport. Le ramage est-il à la hauteur du plumage ?

La Fiat 500 moderne est un énorme succès. On en voit partout et, nombreux, sont ceux qui disent que Fiat lui doit même sa survie. Ce qui n’a pas empêché le constructeur italien d’être absorbé par PSA, mais cela est une autre histoire. Dans le contexte actuel, tous les constructeurs recherchent des alliances pour limiter les frais de développement et de commercialisation. Mais, pour revenir à la 500, le petit reproche que certains lui adressent est son côté trop… féminin ! La petite Fiat serait surtout une voiture de femmes. Bon, est-ce pour cette raison que la version Sport de la 500 X apparaît sur le marché ? Peut-être, même si Fiat, de toute façon, aime jouer avec les finitions et les modèles spéciaux. Cela permet de garder la même base et de proposer un véhicule différent à moindres frais.

(...)