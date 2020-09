L’Alpine A110 S procure les sensations d’une supersportive, grâce à un poids contenu et un moteur survitaminé.

À sa sortie, l’A110 “de base”, si l’on peut dire, nous avait déjà charmés. La version S nous aura carrément séduits, à tous les niveaux… sauf peut-être à celui de son prix qui en fera réfléchir plus d’un ! Quand on aime, on ne compte pas, dit l’adage, peut-être, mais quand même… Mais pour ce qui est du plaisir de conduite, en revanche, il n’y a pas photo. Pour retrouver de telles sensations, il faut déjà aller chercher loin… et plus cher encore, notamment avec une béhème M2 (6 cylindres) ou une Porsche Cayman, voire une Toyota Supra dernier modèle (celle-là quasi au même prix).