Voilà déjà près de 12 ans que BMW a sorti son X6, sorte de grand crabe puissant à la visibilité arrière pour le moins limitée. Beaucoup étaient sceptiques sur son éventuel succès commercial mais il faut bien avouer que, sur ce coup-là, le constructeur de Munich avait joué les visionnaires. Son ennemi (aujourd’hui ami) juré à l’étoile allait d’ailleurs vite lui emboîter le pas avec ses GLC et GLE coupé. Audi, par contre, s’est montré bien plus prudent dans cette course aux SUV au look plus sportifs.

Commençant par le plus grand Q8 (version coupée du Q7 faut-il le préciser) voici seulement 2 ans, le constructeur aux anneaux a rapidement convié ses designers à reprendre leur planche à dessins, se rendant compte de l’intérêt de leur clientèle pour ce type de carrosserie. Et c’est une femme, la Sud-Coréenne Seulah Park, la première à dessiner une voiture chez Audi, qui a réalisé le projet du Q3 Sportback. Elle a réussi le double tour de force de non seulement parvenir à concevoir une voiture aux lignes particulièrement fluides mais aussi, ce faisant, à conserver l’habitabilité de base de la Q3. Le volume de coffre reste ainsi identique en configuration normale et la garde au toit, pourtant moins importante à l’arrière, demeure généreuse pour des adultes de taille normale.

(...)