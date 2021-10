Vous avez été choqué en découvrant les premiers clichés du BMW iX voilà près d’un an ? C’est bien normal, et c’est une volonté assumée de BMW, qui souhaite faire de cet iX le porte-voix de son ambition de devenir l’un des leaders de la mobilité électrique. Passé l’effet de surprise, on se rend compte que ce SUV est plus grand qu’il n’y parait. Du long de ses 4,59 m, il est plus imposant qu’un X5, et son empattement de 3 mètres s’approche de celui d’un X7. Nous l'avons testé.