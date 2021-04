Entrons dans le vif du sujet : cette nouvelle face avant BMW, caractérisée par des naseaux absolument démesurés, faut aimer. Le constructeur dit comprendre la polémique, et assure que ce parti pris esthétique a ses amateurs. On veut bien les croire, mais le fait est que durant nos 5 jours d'essai, nous avons recueilli 100% de réactions négatives. Précisons que nous habitons en ville, et que nous avons donc beaucoup de voisins qui ne manquent jamais de donner leur avis sur les voitures que nous testons. Ça, c'est fait. Passons à autre chose.

