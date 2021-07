Essai auto Citroën AMI : En plastique, électrique, sympathique. Auto-motoVidéo Nicolas Morlet

La mobilité est en train de changer. La voiture s'électrifie, se partage, se décline en formule d’abonnement… On réinvente tout, et quand il s'agit d'inventer, on peut faire confiance à Citroën.