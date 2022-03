Essayer une Ferrari est toujours émouvant. Mais quand la Ferrari en question est la première à adopter un moteur six cylindres (avec système hybride rechargeable) et fait passer ses 830 chevaux à la route par ses seules roues arrière, cela devient un moment historique !

Ce n’est pas la première fois que Ferrari propose un moteur hybride rechargeable (les SF90 et LaFerrari en étaient déjà dotés) mais c’est en revanche la première fois que la marque italienne implante un moteur six cylindres dans un véhicule de production (la Dino des années 60 n’était pas une vraie Ferrari). C’est ce moteur qui donne son nom à la voiture : « 29 » comme sa cylindrée (2.992cc) et « 6 » comme le nombre de cylindres. Et pour un six cylindres, ses chiffres sont assez dingues : le double turbo porte la puissance à 663 chevaux, et un moteur électrique de 167 chevaux porte le total à… 830 chevaux ! La modeste batterie de 7,4 kWh ne peut fournir que 25 km d’autonomie électrique dans le meilleur des cas, mais ce n’est évidemment pas là le propre de l’hybridation chez Ferrari…