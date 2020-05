FCA en général et Fiat en particulier ont été pas mal mis sur la sellette ces derniers temps en raison du retard en matière d’électrification de leurs véhicules. La critique était justifiée mais le groupe a réagi. Fiat propose désormais un système d’hybridation légère pour ses deux modèles les plus populaires : la 500 et la Panda, qui fête du reste ses 40 ans d’existence cette année et demeure la voiture la plus vendue dans la botte italienne.

(...)