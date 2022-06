Essai auto Fiat Tipo Hybrid : Evolution continue Auto-moto Stéphane Monsin © Fiat

Après un restylage l’année dernière, Fiat fait à nouveau évoluer sa Tipo en l’équipant d’un tout nouveau moteur hybride. Une motorisation qui rend la compacte et son break plus intéressants et homogènes que jamais, mais pas seulement.