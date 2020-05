La Mondeo, en dépit de la déferlante SUV, reste une valeur sûre chez Ford. Imposante berline statutaire, elle séduit les grands rouleurs européens, surtout dans sa version break, dénommée Clipper. On le sait, les Belges en particulier, restent de grands amateurs de breaks car ils offrent des solutions pratiques en matière d’espace et de modularité aux familles qui n’ont pas spécialement envie de "verser dans la folie des SUV." Une description qui convient parfaitement à ceux qui optent pour la Mondeo, laquelle offre, en plus, un châssis digne de la réputation acquise au fil des années par le constructeur américain. Certes, vu son gabarit et son poids, encore un peu accentué par le système hybride, la Mondeo ne peut rivaliser d’agilité avec la Focus qui, dans le monde de l’automobile, doit être l’un des meilleurs compromis châssis/moteur sur le marché. Mais, pour une voiture de cette taille, la Mondeo fait bien mieux que se défendre.

(...)