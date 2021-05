Nous avions essayé cette Ford Puma dès son arrivée sur le marché européen et notre attention avait alors surtout été attirée par ses lignes fluides, par la carrosserie inédite et agressive d’une voiture montée sur le même châssis que la Fiesta. Tout était neuf dans cette auto que Ford avait particulièrement gâtée en matière de technologie, avec une instrumentation numérique au top et un arsenal dernier cri d’assistances à la conduite et à la sécurité, selon la finition choisie bien entendu.

Nous nous étions moins attardé sur le moteur. Un an et demi plus tard, alors que le public se pose de plus en plus de questions par rapport une vraie transition vers des voitures plus écologiques (même si le terme est un peu osé dans ce contexte), nous avons repris la voiture en mains et, il faut le dire, avons été plutôt agréablement surpris par sa sobriété, à condition d’avoir le pied léger bien évidemment.