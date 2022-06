Il se trouve en effet que la toute nouvelle Civic, 11ème du nom, cache bien son jeu. Du moins en images. Car premièrement, ce que nous pensions être un design très (trop ?) sage prend toute sa mesure quand on est en présence de la voiture. Nous avons en effet découvert une Civic avec une certaine présence, dont le design a en fait une vraie personnalité, du muscle, et du dynamisme. Première belle surprise.

© Honda

Une seconde nous attend à bord, où on trouve une planche de bord elle aussi très agréable à l'œil. Nous avons été séduits par le dessin très horizontal et très rectiligne de la planche de bord, ainsi que par le bandeau décoratif en "nid d'abeille", qui dissimule adroitement les aérateurs. Les sièges sont excellents, tout comme la qualité générale, et les dimensions intérieures sont celles d'une familiale compacte dans la bonne moyenne. Seule fausse note à notre avis, l'écran du (très bon) système multimédia, qui semble un peu être posé là faute de mieux.

© Honda

Système hybride amélioré

Mais notre idée préconçue la plus fausse concernait la façon dont la voiture allait rouler. Préjugé basé sur notre connaissance du moteur hybride du SUV CR-V, redoutable en consommation, mais pas vraiment fort en caractère. Le système de la Civic utilise les mêmes principes, mais tout est optimisé : Nouveau moteur essence 2.0 litres, et partie électrique complètement revue pour plus de puissance et plus d'efficacité énergétique. La Civic annonce ainsi 185 ch et surtout 315 Nm. Plus important encore, les ingénieurs ont expliqué avoir fait en sorte d'obtenir une "mécanique" plus réactive que n'importe quel système comparable, qui donne ce qu'elle a à la moindre poussée de l'accélérateur. Et c'est ça qui doit faire la différence. A vérifier, mais une chose est sûre : les consos sont à nouveau canon. Avec un peu de savoir-faire, la Civic pourra consommer moins de 4,0 l/100 km en ville. Notre moyenne générale fut de 4,5 l/100 km, et pourtant…

© Honda

Verdict : 17/20

Pourtant les derniers 20 km de nos 150 km d'essais passaient par des routes sinueuses très engageantes. Là, nous avons effectivement vérifié que le système hybride de la Civic est plein de hargne en conduite active, et n'affiche pas les accélérations "élastiques" habituelles des hybrides. Dès que vous poussez, elle pousse aussi, et en accompagnent le geste de vocalises expressives. Ajoutez au portrait un châssis parfaitement dosé entre efficacité et confort, qui a en plus de bon goût d'autoriser les provocations du train arrière. Cette hybride à caractère sportif, proposée à partir de 31.790€, nous a donc séduits. A notre grande surprise !.

© Honda

Ses bons côtés

- Son design plus affirmé qu'il n'y parait

- Son mélange de confort au quotidien et de dynamisme lors des récrés

- Ses consos incroyables

Honda Civic

Longueur : 4,551 mm

Largeur : 1,802 mm

Hauteur :1,408 mm

Volume du coffre : 415-1.220 litres

Consommation moyenne (WLTP) : 4,7l/100km

Puissance : 185 ch

Couple : 315 Nm

Vitesse Max : 180 km/h

Accélération (de 0 à100 km/h) : 7,8 sec.

CO2 (WLTP) : 108 g/km

Prix de base : 31.790€