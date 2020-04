Le monde de la voiture électrique est en ébullition. Parmi la vague de nouveautés annoncées, une citadine attire particulièrement l’attention, la Honda e. Pour sa première réalisation sans pétrole, Honda a pris le parti du néo-rétro sur fond de technologie assumée. Et le charme opère…

Reprenant certains codes stylistiques de la Civic première du nom, la Honda e attire irrésistiblement les regards sur son passage. Avec ses surfaces lisses, ses rondeurs assumées et son « regard » bienveillant, elle dégage une réelle douceur et attire instantanément une forme de sympathie de la part des automobilistes et usagers qui croisent son chemin. L’habitacle est de la même veine. Conçu dans un esprit « zen », ses traits épurés et la qualité de ses matériaux séduisent… au contraire de la banquette arrière d’un seul tenant (travers du concept de « canapé » voulu par les designers). N’espérez donc qu’une modularité limitée pour le coffre de 171 litres.

© Honda



Déferlante d’écrans

La vraie particularité de cet habitacle, ce sont les 5 écrans en enfilade qui composent le tableau de bord. Face au conducteur, une dalle de 8,8 pouces regroupe les informations de conduite (vitesse, autonomie, charge restante, etc.). Deux écrans de 12,3 pouces sont dévolus à l’info-divertissement et leur affichage peut être interverti, notamment pour permettre au passager d’introduire aisément une destination dans la navigation ou pour gérer la playlist musicale. Quand aux deux écrans latéraux, ils renvoient l’image des caméras extérieures qui remplacent les traditionnels rétroviseurs. Un choix technologique qu’Honda justifie par leurs vertus aérodynamiques et de visibilité dans l’obscurité.

© Honda



Equilibre et efficience

Honda a fait le choix d’une batterie compacte de 35,5 kWh pour sa citadine, ce qui limite l’autonomie à 222 km selon les données officielles. Un objectif réaliste puisque nous avons parcouru près de 200 km lors de notre essai, sans surveiller notre pied droit. Le courant est donc bien utilisé, notamment grâce à une régénération efficace qui permet de renvoyer l’énergie produite au lever de pied vers la batterie, et ainsi se passer quasi-totalement de la pédale de freins.

© Honda



C’est au cœur des villes que la petite e dévoile tout son potentiel par son agilité exceptionnelle procurée par un rayon de braquage record (4,3 m !), ce qui ne l’empêche pas de s’aventurer en dehors grâce à son moteur de 136 ou 154 chevaux. Sur route, elle fait même montre d’un dynamisme étonnant, avec un roulis bien maitrisé (au prix d’un amortissement assez ferme qui ne nuit heureusement pas trop au confort).

© Honda

La Honda e devrait arriver en concessions dans le courant du mois de juin au prix, salé, de 34.500€.