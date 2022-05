Tout d’abord, le Kona N, c’est "une gueule". Impossible de confondre cette sportive N avec les autres variantes de la gamme. Les épaules se font plus musclées, les pare-chocs plus larges, un imposant aileron fait son apparition au sommet de la lunette, intégrant par ailleurs le troisième feux stop en triangle, signature des modèles N. Les suspensions légèrement raccourcies et les jantes qui passent à 19 pouces peaufinent le look râblé du modèle ; surtout dans notre version d’essai habillée d’une robe Performance Blue, l’une des deux couleurs exclusives de cette variante.

© Hyundai

Pas de doute, pour l’extérieur, les designers ont su y faire. Dommage dès lors que le soufflé retombe quelque peu à l’ouverture de la portière. Hormis les excellents sièges plus enveloppants, et quelques logos N, on reste bien dans un Kona. Mais heureusement, le volant arbore toujours les deux jolies palettes bleues, et un bouton magique portant le sigle "NGS".

© Hyundai

Plein de caractère !

Sous le capot, ce Kona N reprend la mécanique de la i30 N, à savoir un 2 litres turbo de 280 chevaux, transmis aux roues avant par une boîte de vitesses automatique à 8 rapports. Un ensemble qui fournit au SUV coréen de multiples visages. De la sage familiale sur ses modes de fonctionnement les plus civilisés, à la véritable bombinette en pressant la petite palette bleue « N » au volant. Le moteur pousse alors dans un long souffle continu pendant que l’échappement actif sort ses plus belles vocalises. Les accélérations sont puissantes, surtout si l’on active le Launch Control, qui expédie l’auto à 100 km/h en 5,5 secondes. Mais bien plus que la puissance ou le seul moteur, c’est l’ensemble du travail sur le châssis qui est remarquable. La direction est précise, directe et consistante, aucune perte d’adhérence ne se fait jamais sentir, et le Kona N vire parfaitement à plat dans les épingles serrées comme dans les larges courbes rapides. Mais il a fallu pour cela raffermir les suspensions. Trop peut-être, car sur ce mode « N », l’amortissement ne laisse passer aucune dégradation de la chaussée. Mais heureusement, il reste possible de paramétrer chaque élément (suspensions, direction…) individuellement afin de se concocter un réglage customisé selon ses propres envies.

© Hyundai

Verdict 18/20

Oui, ce Kona N mérite pleinement son qualificatif de Sportif. On prend donc un plaisir fou à son volant, l’ensemble des sensations restant très « mécaniques », pures, loin de la sportivité chirurgicale aseptisée de la plupart des nouvelles sportives. A 40.499 euros, il n’est certes pas donné, mais il en offre pour son argent.

Et le bouton NGS ? Ah oui ! Les initiales signifient « N-Grin Shift ». C’est un peu la botte secrète de ce Kona N. Quel que soit le mode de conduite engagé, une simple pression du pouce suffit à envoyer instantanément la pleine puissance et tout le couple durant 20 secondes pour des relances canon. Pratique pour un dépassement rapide par exemple !

Ses bons côtés

- Ses sensations réelles, brutes

- Son moteur puissant et linéaire

- Son châssis et son efficacité routière globale

Hyundai Kona N

Longueur : 4,215 m

Largeur : 1,800 m

Hauteur :1,550 m

Volume du coffre : 361 litres

Consommation moyenne (WLTP) : 8,5l/100km

Puissance : 280 ch

Couple : 600 Nm

Vitesse Max : 240 km/h

Accélération (de 0 à100 km/h) : 5,5 sec.

CO2 (WLTP) : 194 g/km

Prix de base : 40 499 € TVAC