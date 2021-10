La marque Jeep a plutôt le vent en poupe. Les modèles ont évolué rapidement ces dernières années : ils se présentent comme plus modernes, avec des lignes plus fluides, un intérieur cosy et des équipements dernier cri, notamment en matière d’infordivertissement. Mais là où l’évolution est la plus nette, c’est sans aucun doute au niveau des moteurs. Le groupe FCA, devenu aujourd’hui Stellantis, a longtemps accusé un retard en matière d’électrification mais le fossé par rapport à la concurrence est en train de se combler à la vitesse grand V.{{2}}