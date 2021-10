Kia passe la vitesse supérieure vers l’électrification avec l’EV6, une berline au look sportif et inspiré qui profite d’une nouvelle plateforme dont les caractéristiques techniques permettent de mettre à mal les griefs souvent entendus au sujet des électriques.

Chez Kia, les choses ont beaucoup évolué ces derniers temps. Après un nouveau logo et un slogan, la marque met les bouchées doubles pour se tailler sa part du lion sur le marché du véhicule électrique. Pour ce faire, elle lance l’EV6, une berline basée sur la nouvelle plateforme du groupe Hyundai-Kia, également utilisée par la Hyundai Ioniq 5. Cependant, les deux voitures ont été complètement différenciées et la Kia joue la carte de la sportivité et du design en brouillant les cartes : avec ses airs de berline, la Kia EV6 a toutefois des éléments de SUV comme une garde au sol élevée et des passages de roues très marqués.