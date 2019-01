L’Opel Combo Life a été élue Van of the Year 2019. Bon à savoir, mais à notre avis, ce n’est pourtant pas la plus esthétique extérieurement des trois cousines germaines que présente désormais le groupe PSA, avec le Combo life, donc, mais aussi le Peugeot Rifter et le Citroën Berlingo. C’est ce dernier, pour notre part, que nous jugeons le plus réussi d’un point de vue look. Des goûts et des couleurs, chacun sait toutefois qu’il ne faut point disputer…

Mais puisqu’on est là pour donner notre avis, ne nous en privons pas ! Plus que tout, c’est l’aménagement intérieur qui nous aura ravis dans ce Ludospace désormais français mais revu à l’allemande. Ceci dit en passant, question moteur, c’est le trois cylindres essence 1 200 cc (qu’on n’appellera pas Puretech puisqu’on est ici chez le seul cousin vraiment germain de la bande des trois !) qu’on retrouve sous le capot. Très volontaire, avec une boîte 6 manuelle bien étagée, quoi qu’aux rapports finaux un peu longs (ce qui ne se ressentira vraiment qu’à pleine charge, de passagers et de bagages), cet ensemble nous a semblé parfait pour la voiture. Mais on évitera quand même de trop jouer avec la pédale de droite, si l’on veut rester dans des consommations raisonnables (d’environ 7 litres, 7,5 l litres en ce qui nous concerne). C’est malheureusement le lot de bien des petits moteurs turbocompressés du genre…

Passons sur ce sujet souvent abordé et concentrons-nous sur l’argument majeur de ce véhicule : son volume et son aménagement intérieurs. Important, l’ambiance, cosy et familiale, se ressent tout de suite quand on pénètre dans l’auto. Les enfants adorent les multiples rangements pratiques de même que les portes coulissantes qui permettent un accès très aisé aux places arrière. On notera que le Combo Life est disponible en deux longueurs (4,40 m et 4,75 m), en version 5 et 7 places, mais que l’on peut également disposer des sièges 6 et 7 avec la version courte. C’est alors décider de se passer de l’immense coffre à disposition (527/2 126 l ou 850/2 693 l ; on note que la banquette arrière est également coulissante). Sachez en outre que, en option, le siège du passager avant est rabattable, ce qui donne une longueur de chargement de plus de 3 m. Difficile de faire plus pratique.