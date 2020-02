La DS 3 Crossback avec son look inédit et son intérieur chic est un vent de fraîcheur dans l’univers des crossovers urbains.

Voilà déjà 6 ans que Carlo Tavares a fait de DS une marque à part entière et pourtant le grand public continue à l’associer à Citroën. Il faut dire que les premiers modèles, comme les DS 3 et 4, étaient directement dérivés de la marque au double chevron et cela a fortement contribué à la confusion qui règne aujourd’hui encore dans les esprits.

(...)