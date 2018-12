Essai Auto: la DS7 Crossback, voiture de l’investiture de Macron, rivalise avec les Allemandes

Avant que les gens ne comprennent que DS est désormais une marque à part, il faudra encore un petit bout de temps. Les quelques réactions que nous avons notées parmi les passants lors de notre essai le prouvent : la plupart font toujours la relation avec Citroën… et avec la DS du passé, "celle de De Gaulle", capable de rouler sur trois roues le cas échéant, ce qui, soit dit en passant, n’est plus le cas aujourd’hui.

La DS 7 Crossback devrait participer à la (nouvelle) renommée de la marque. On attendait depuis longtemps un modèle qui soit enfin réellement identitaire de DS et ne soit pas une simple déclinaison luxueuse d’une Citroën, ce qui était jusque-là la norme. Cette DS 7 Crossback doit rompre avec cette norme ambiguë et renouer avec une tradition de luxe et d’exception telle que voulue par les nouveaux dirigeants. Elle s’affiche aussi comme une vraie rivale des BMW X5, Mercedes GLC (voire GLE) et Audi Q5, mais aussi de Jaguar F-Pace ou de la Volvo XC60.

Au niveau du look extérieur, c’est plutôt réussi. Si la forme est du genre assez convenu, la face avant est originale avec sa grande calandre soulignée de chrome et son regard à la fois fin et agressif, avec une signature LED qui est de bon ton de nos jours. L’arrière est plus classique, avec des feux très étirés et deux échappements relativement imposants.

À l’intérieur, la montée en gamme (par rapport à Citroën) est manifeste. Les matériaux sont de qualité et de bon goût. Dans les versions les plus luxueuses (il semble que trois quarts des acheteurs optent pour les finitions les plus élevées), on retrouve même une montre de l’horloger (français) B.R.M. qui s’escamote à l’arrêt du moteur. Les sièges arrière sont inclinables, à l’avant, ils peuvent être chauffants, massants et ventilés. L’écran multimédia central (de 12,3 pouces) sert pour de nombreuses commandes du véhicule. La voiture est évidemment bien connectée et équipée du dernier cri en matière de sécurité et d’aides à la conduite. Pour notre part, on a été un peu agacé par les avertissements de freinage d’urgence intempestifs et le Start&Stop au déclenchement assez aléatoire. Par contre, question confort, la voiture est digne de la réputation des DS jadis présidentielles…