Basé sur la même plateforme que le GLA, ce SUV compact full électrique est véritablement à l’aise partout.

On n’arrête pas de vous le dire : le monde de la voiture évolue à la vitesse grand V. Et c’est encore plus valable en ce qui concerne les véhicules électriques. Le conseil que nous donnions jusqu’ici à ceux et à celles qui possèdent un véhicule qui fonctionnent correctement, leur plaît toujours et peut évoluer même dans les zones urbaines où les émissions sont limitées, était d’attendre.