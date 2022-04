Essai auto: la Mercedes EQE, à aborder avec d’autres références Auto-moto Contribution externe © Daimler AG

Sur tous les raffinements électroniques de dernière génération, le constructeur fait honneur à sa réputation.

Deuxième modèle construit sur la nouvelle plateforme 100 % électrique de Mercedes, la EQE est une arme de conquête. Elle a d’ailleurs plus de chances de convaincre de nouveaux clients que les fidèles de la marque. Voici pourquoi… Chez Mercedes, il y a deux types de voitures électriques. D’un côté les dérivés de modèles classiques existants (par exemple les SUV compacts EQA, EQB et EQC), et ceux nés d’entrée comme électriques, et rien qu’électriques.