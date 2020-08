La classe E est une véritable institution chez Mercedes. Depuis sa création, plus de 14 millions de véhicules ont été vendus, dont une bonne partie en version break très populaire en Europe (et en Allemagne !). Tant la berline que le break Classe E sont fabriqués dans l’usine de Sindelfingen, en Allemagne, sur les mêmes lignes d’assemblage que la CLS et la Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes, qui sont basées sur la même plate-forme. Les Classes C, E et S présentent désormais un peu le même faciès. C’est voulu et c’est une tendance qui se généralise de plus en plus chez les constructeurs. Un désir d’harmoniser leur gamme, en reprenant quelques traits communs et en créant ainsi, chez chaque propriétaire, un sentiment d’appartenance à la famille…

Mesures restrictives de Covid 19 aidant, c’est l’espace d’un après-midi de mi-juillet, sur le sol belge, que nous avons pu prendre le volant de cette voiture. Après un peu plus de 250 km au compteur, les premières impressions se sont rapidement dégagées, même si nous avons effectué plus de route et moins (voire pas assez) de ville que nous l’aurions voulu, vu les caractéristiques (hybrides) du véhicule.

Question esthétique (extérieure), ce restylage reste léger à nos yeux : une calandre redessinée, de nouvelles optiques à l’avant, des feux arrière plus étirés, c’est à peu près tout, à première vue.