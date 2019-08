Auto-moto La nouvelle Scala a tout… d’une Skoda : habitable à souhait, dotée d’un grand coffre et équipée d’un moteur pétillant et sobre

Cette Skoda Scala n’a vraiment rien à voir avec la Rapid qu’elle remplace et qui n’avait d’ailleurs jamais vraiment trouvé sa place dans un des secteurs les plus concurrentiels du marché. Cette Rapid au look insignifiant, était dépassée techniquement. Le constructeur tchèque débarque maintenant avec un produit moderne, très abouti et - c’est important - fidèle aux canons de la marque.

(...)