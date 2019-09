Bon, d’accord, c’est un diesel et l’on sait que ce type de moteur fait l’objet d’un véritable bashing actuellement. Sauf qu’il émet à peu près 40 % de CO2 en moins que l’équivalent essence et qu’il est de dernière génération (Euro 6d-temp), donc pourvu d’un filtre performant qui neutralise la quasi totalité des particules fines. Quand les autorités compétentes (?) comprendront-elles que le diesel fait, lui aussi, partie des solutions qui permettront d’atteindre les objectifs CO2 fixés par l’Europe ? Avec les systèmes hybrides, rechargeables ou non, avec les moteurs électriques à batterie ou à hydrogène, avec ceux également qui fonctionnent au gaz comprimé…

(...)