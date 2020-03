Le Kuga est à Ford ce que le Tiguan est à Volkswagen, le Qashqaï à Nissan, le Tuscson à Hyundai ou le 3008 à Peugeot. C’est dire s’il s’agit d’un modèle important pour la firme à l’ovale. Cette troisième génération se distingue des deux premières à tous les niveaux. Plus longue (de 9 à 9,4 cm s’il vous plaît !), plus large (+ 4,5 cm) mais moins haute (- 2,7 à 3,7 cm) que les précédentes, le Kuga suit parfaitement la tendance actuelle qui tend à rendre les silhouettes des SUV plus imposantes encore, avec un côté trapu (surtout vu de face) qui impressionne mais qui propose également une meilleure pénétration dans l’air et donc, aussi, une plus grande sobriété question consommation. Les modèles non-hybrides, toujours disponibles (notamment celle équipée du moteur 3 cylindres ecoboost), sont aussi jusqu’à 80 kg plus légers que ceux des générations précédentes.

(...)