On a un peu tendance à l’oublier, mais c’est bien Toyota, avec son Rav4 de première génération qui, en 1994, lança la vague du SUV. Une vague qui déferle aujourd’hui encore à tout vent, puisque, rien qu’en Europe, on atteint désormais les 37 % de vente dans cette catégorie. Trois ans plus tard, le géant japonais sortait sa première Prius hybride. De nos jours, Toyota ne parle plus que de cela et se targue d’un succès en matière d’hybridation qu’aucun autre constructeur ne peut revendiquer. Succès évidemment envié, faut-il le préciser, à une époque où la mobilité douce est désormais dans les discours de tous les politiques…

(...)