Le conducteur belge serait-il devenu raisonnable ? Toujours est-il qu’en cette période où les grands SUV sont de plus en plus mis sur la sellette tant par les organisations qui défendent la planète que par les autorités publiques, le BMW X1 est tout simplement le SUV BMW le plus vendu chez nous (chez nos voisins français aussi d’ailleurs) s’affichant même comme le SUV premium le plus écoulé en Europe.

(...)