Les présentations d'abord : Lynk&Co est une jeune marque du groupe chinois Geely, et est donc la sœur de Volvo. Mieux que ça : sous la carrosserie de ce SUV, la base technique est celle du XC40 hybride plug-in. Et plutôt que de miser sur la vente, Lynk&Co propose de vous "abonner" à la marque. Un abonnement de 500€/moins, sans engagement donc résiliable quand on veut. A la manière d’un abonnement Netflix ou Spotify par exemple. Pour ce prix, on a non seulement une voiture fichtrement bien fichue, mais aussi accès à l'application dédiée, qui permet, quand on n'a pas besoin de la voiture, de la prêter à la famille, aux amis, voire de la sous-louer à d'autres abonnés, au tarif que l'on veut. Lynk&Co explique donc qu'avec une bonne organisation, on peut rembourser son abonnement mensuel, et pourquoi pas faire un petit bénéfice.

(...)