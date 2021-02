Permettez-nous d'abord d'être subjectifs, justement. Pour nous, ceci est l'une des plus belles Classe S, toutes générations confondues. Admettons, elle ne change pas radicalement par rapport à sa devancière, mais ses lignes ont été encore épurées, fluidifiées, et l'allure générale y gagne en élégance. Et le changement dans la continuité, ça ne vaut que pour l'extérieur. Car dans la voiture…