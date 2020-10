Le grand monospace Mercedes Classe V devient EQV après avoir adopté une grande batterie et un moteur électrique.

Après l’e-Vito Tourer, Mercedes lance donc l’EQV avec lequel il partage sa fiche technique. Il reçoit le même moteur de 150 kW (204 ch) et la même batterie de grande capacité, 90 kWh, rechargeable à 80% en 45 minutes sur une borne 110 kW. La différence entre les deux se fait surtout au niveau du positionnement, le nouveau venu étant infiniment plus haut de gamme que l’utilitaire. Mercedes parle d’ailleurs volontiers de « large capacity sedan » pour son monovolume. Et c’est vrai qu’à bord, hormis la position de conduite, tout renvoie à l’univers des berlines de la marque ; du tableau de bord spécifique – qui intègre le dernier système multimédia MBUX – aux sièges au confort remarquable, en passant par la qualité des matériaux et de la finition. L’ambiance est résolument premium ; le tout, avec la possibilité d’emmener 5 à 8 passagers.

(...)