Dessinée en Angleterre, produite en Chine, distribuée en Belgique via Alcomotive et sept points de vente.

Ça va vous sembler bizarre de retrouver la marque MG, autrefois prestigieuse marque britannique produisant de beaux petits coupés sportifs, écoulant chez nous un SUV aux formes très conventionnelles, propulsé, qui plus est, par un moteur électrique. Le label, il est vrai, est passé sous pavillon chinois, plus précisément celui de SAIC Motor, le géant aux 15 usines et aux 7 centres de développement, qui a écoulé quelque 7 050 000 véhicules en 2019, dont 277 000 hors de Chine.