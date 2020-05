Si nombre de petites citadines passent désormais à l’électrique, la Mitsubishi Space Star conserve son 3 cylindres thermique.

Quand on évoque la marque Mitsubishi, on pense surtout aux SUV, dérivés plus ou moins directement des 4X4 qui ont acquis une sacrée réputation dans les Rallyes africains, où les agiles Pajero faisaient leur trace sur les pistes cassantes comme dans les dunes "mouvantes". Aujourd’hui, en Mitsu, on surfe surtout en ville avec les ASX, Eclipse Cross et autre Outlander (hybride ou non).