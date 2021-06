Cela faisait des mois que Nissan communiquait à coup de teasings au sujet de son nouveau Qashqai, tant les enjeux sont importants. Il faut dire que ce crossover représente à lui seul la majorité des ventes de la marque en Europe depuis ses débuts commerciaux en 2007. Du coup, le constructeur a pris son temps pour renouveler ce modèle basé sur une nouvelle plateforme qui sera utilisée entre autres par le prochain Renault Kadjar. Plus long de 3 cm et plus large de 2 cm, la nouveau Qashqai bénéficie également d’un empattement plus généreux de 2 cm qui lui donne un peu plus d’espace à l’arrière. Malgré une longueur qui reste modeste (4,43 m), le japonais a fière allure avec sa calandre en "V", ses arêtes marquées partout sur la carrosserie, sa ligne de toit fuyante et ses épais montants arrière. Il n’y a pas à dire, son design racé et moderne est très plaisant. Cette nouvelle plateforme permet également d’élargir le volume utile : la capacité du coffre passe à 504 litres, soit 74 litres de plus que celui de l’ancien modèle !