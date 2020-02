Le Juke, c’est simple, on l’aime ou on ne l’aime pas mais il ne laisse personne indifférent. On parle bien sûr de sa "plastique" de crabe ou de grenouille avec ces deux gros "yeux" qui ont été conservés sous des optiques, eux, effilés. Pas top à notre humble avis mais toujours original… Les ingénieurs japonais vous diront que lorsqu’on en vend 1,5 million d’exemplaires dans le monde (dont 18 000 en Belgique et au Luxembourg), en 9 ans d’existence, on accepte volontiers quelques critiques. Et des critiques, il y en avait d’autres que sur son look. L’habitabilité arrière, par exemple, était très limite dans l’ancienne version. De même que le coffre.

(...)