Voiture de ville par excellence, la Nissan Micra se révèle mani-able et agile à l’usage et n’est pas ridicule du tout sur autoroute.

Celle/celui qui a encore en tête l’espèce de crabe sympathique qu’était la première Micra doit réviser ses bases. Depuis 2017, en effet, la voiture a totalement changé de look. Un look encore affiné dernièrement, plus agressif et moderne. Ce qui ne gâche rien, c’est que, grâce à l’Alliance, la Micra a surtout hérité de nouveaux moteurs.

À ce titre, la dernière génération de trois-cylindres est sans aucun doute la bonne surprise de cet essai.