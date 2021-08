Impossible de manquer la Cross Turismo qui nous attend sur le parking de l’importateur à Drogenbos. Chez Porsche, ils appellent ce vert « Mamba Green Metallic ». Plutôt flashy, non ? Il faut dire qu’elle en impose, cette déclinaison shooting brake de la Taycan. Cinq mètres de long, deux mètres de large et 2,4 tonnes à vide. Un beau bébé. Et encore, notre exemplaire d’essai n’était pas équipé du pack Offroad-Design qui renforce son caractère tout-terrain. Qu’à cela ne tienne, on se consolera avec cette ligne de toit arquée vers l’arrière (Flyline) qui rappelle ostensiblement celle du concept Mission E Cross Turismo présenté à Genève en 2018.

© Porsche

Garde au toit majorée

Pas de surprise dans l’habitacle, où l’on retrouve à l’identique l’ambiance de la Taycan avec le combiné d’instruments indépendant incurvé qui surplombe le tableau de bord. C’est sobre, efficace, et fameusement bien fini. La différence se fait à l’arrière, où les passagers bénéficient d’une garde au toit majorée. Petite déception pour le coffre arrière, dont le volume se limite à 379 litres (pas plus grand que celui d’une Golf). Heureusement, l’architecture électrique permet d’en aménager un autre, à l’avant, de 84 litres.

© Porsche

Verdict

Equipée en série d’une suspension pneumatique adaptative, la Cross Turismo dispose d’un mode de conduite supplémentaire : « Gravier ». Il permet de soulever la caisse de 30 mm et influence les différents systèmes de contrôle de traction et de trajectoire. Pour ceux qui auraient prévu d’aller drifter dans les chemins creux… Reste que sur la route, cette Taycan Cross Turismo Turbo S est un véritable avion de chasse avec ses 761 chevaux et ses 1.050 Nm de couple : moins de 3 secondes pour passer de 0 à 100 km/h, et moins de 10 secondes pour atteindre 200 km/h. Bien entendu, à ce rythme-là, vous serez loin des 412 km d’autonomie annoncés. Par contre, sa grosse batterie et son système électrique de 800 volts permettent de recharger en un temps record, pour autant que vous trouviez une borne adéquate.

Ses bons côtés

- Ses deux coffres

- Ses performances étonnantes

- Son look ravageur

Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo

Longueur : 4,974 m

Largeur : 1,967 m

Hauteur : 1,409 m

Coffre : 379 l

Poids : 2 395 kg

Puissance : 761 ch

Couple : 1 050 Nm

Vitesse max : 250 km/h

Accélération (de 0 à 100 km/h) : 2,9 s

CO2 (WLTP) : 0 g/km

Prix de base : 192.581€