Un monstre qui "tue" le 0 à 100 en moins de 4 secondes.

Par les temps qui courent, à chaque fois qu’on prend le volant d’une auto équipée d’un gros V8 politiquement incorrect, on se dit que c’est peut-être la dernière fois…

Alors tant qu’il en est encore temps, profitons-en ! Et ceci est une belle façon de profiter. La recette est connue : AMG a pris la Mercedes Classe E récemment mise à jour et l’a traite à sa sauce. Cela signifie donc une évolution esthétique loin d’être anecdotique, quelques raffinements technologiques supplémentaires (conduite autonome dans les embouteillages, cruise-control relié au GPS, etc.) et, pour la partie AMG, un look encore plus agressif qu’avant, un refroidissement du moteur amélioré, et un nouveau volant dont les petits satellites donnent accès à une foule de réglages mécaniques.