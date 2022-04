A en juger par le nombre de RAM que l’on croise sur nos routes, les pick-up américains ont un certain nombre de fans en Belgique. Un succès qui a poussé AEC, l’importateur officiel pour l’Europe, à commercialiser sa version la plus délirante : le TRX ! Une sorte de dinosaure de l’automobile, dans tous les sens du terme.

C’est connu, les Américains ont une culture « de la gagne » avec cette volonté de toujours faire mieux que l’adversaire. Et dans ce cas, l’adversaire se nomme Ford, dont le pick-up F-150 est décliné depuis longtemps en version sportive baptisée Raptor dans son pays natal, référence au dinosaure vélociraptor. RAM a donc décidé d’y répondre avec un modèle « plus grand, plus fort, plus féroce » : le TRX, dont le nom est une référence au « T-Rex », surnom anglo-saxon du tyrannosaure. Ce clin d’œil jurassique n’est évidemment pas un hasard, et sous le capot, on trouve d’ailleurs une illustration d’un tyrannosaure qui dévore… un vélociraptor.