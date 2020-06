En version baroudeur, il n’a pas peur du tout chemin même si la ville sera sans doute le domaine de ceux qui l’achètent…

Aujourd’hui, en Europe, une voiture vendue sur trois est un SUV. C’est énorme. Et même si on a parfois l’impression que la vague commence tout doucement à s’essouffler, ce n’est pas demain que les constructeurs abandonneront ce créneau rémunérateur. Du coup, il faut faire preuve d’imagination. Quand on dispose dans sa gamme de SUV de tous les gabarits, comme c’est le cas chez Skoda, on leur trouve des variantes comme celles-ci, davantage baroudeuses, car équipées d’une traction intégrale, au look puissant, et rassurant, même si, dans le cas du Kodiaq Scout, la garde au sol n’est jamais que de 6 mm supérieure, seulement, à une version ordinaire.